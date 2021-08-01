2021/08/01 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى هل صحيح أن التاريخ البشرى يسير إلى الأمام، فكرياً وعملياً ..؟ وما هو "الأمام" ..؟ هل هو الأكثر "تعقيداً"، جرياً على مفهوم " التشعيب " complexity ..؟ بالمقارنة مع "البساطة" أو "السذاجة"، أم أنه، إن شئت، الأكثر تطوراً من ناحية تكنولوجيا التركيب والأداء ..؟ أم هو لا هذا وذاك ..؟ ولكن الارتقاء على سلّم التنظيم الاجتماعي ومنظومة القيم المحدّدة للسلوك الفردي والجماعي ؟.إن أخذنا بمعيار التعقيد أو ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فكرة -التقدم التاريخي-؛ هل هي صحيحة تماما؟ و إلى أيّ مدى ..؟ (شذراتٌ في -فلسفة التاريخ- ) - محمد عبد الشفيع عيسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فكرة -التقدم التاريخي-؛ هل هي صحيحة تماما؟ و إلى أيّ مدى ..؟ (شذراتٌ في -فلسفة التاريخ- ) - محمد عبد الشفيع عيسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).