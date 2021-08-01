ما بعد 25 جويلية 2021 - منير الضاوي

2021/08/01 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_الضاوي ما بعد 25 جويلية 2021- تونسيشهد الصراع الطبقي والنضال الوطني حالات مدّ وجزر حسب تطوّر الحركة الشعبية على المستوى السياسي والتجربة العملية في مواجهة السلطة الحاكمةوفي هذا الاطار عرفت الحركة الشعبية في تونس تحولا هائلا خاصة خلال انتفاضة 17 ديسمبر 2010 واتضح ذلك من خلال الشعارات المرفوعة والتي توّجت ب"الشعب يريد اسقاط النظام" وكذلك من خلال اشكال النضال والتنظيمعلى غرار لجان حماية ا ......





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