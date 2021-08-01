ملك المغرب يدعو الجزائر إلى حل الخلافات العالقة وإعادة فتح الحدود بين البلدين

2021/08/01 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا العاهل المغربي محمد السادس الجزائر إلى العمل دون شروط على حل الخلافات التاريخية وإعادة فتح الحدود بين البلدين.

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