دعوة من ملك المغرب لرئيس الجزائر من أجل تجاوز

2021/08/01 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليل السبت، إلى "تغليب منطق الحكمة" والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، مجددا أيضا الدعوة إلى فتح الحدود.

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