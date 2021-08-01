النقل: وصول جرحى تفجير مدينة الصدر إلى مطار اسطنبول

2021/08/01 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، وصول جرحى تفجير مدينة الصدر الى مطار اسطنبول الدولي لتلقي العلاج.وذكر بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "الناقل الوطني وصل الى مطار اسطنبول الدولي ضمن الرحلة الاستثنائية المخصصة لنقل جرحى مدينة الصدر لتلقي العلاج".وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن نقل عدد من جرحى تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، لتلقي العلاج في الخارج.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، تم نقل عدد من جرحى تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، على متن طائرة خاصة تابعة إلى شركة الخطوط الجوية العراقيّة لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات اسطنبول".وأضاف مجيد، أن "عدد الحالات التي غادرت مطار بغداد (14) حالة بإصابات حرجة مختلفة، مع مرافق من ذوي كل منهم، إضافة إلى (4) من الملاكات الطبيّة والصحيّة في وزارة الصحة".

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