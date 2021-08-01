ملك المغرب يدعو الجزائر إلى العمل سويا لتحسين علاقات البلدين

2021/08/01 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط,-(أ ف ب) – دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ليل السبت إلى “تغليب منطق الحكمة” والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، مجددا أيضا الدعوة إلى فتح الحدود.وقال العاهل المغربي في الخطاب السنوي بمناسبة ذكرى جلوسه عل العرش “أدعو فخامة الرئيس […]

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