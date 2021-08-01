2021/08/01 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة تتابع الحالة الصحية لآمال ياسين اربيل – الزمان بمتابعة حثيثة من وزارة الثقافة والسياحة والاثار لحالة الممثلة آمال ياسين، التي ترقد في احدى مستشفيات اربيل حيث تسكن بسبب اصابتها بفايروس كورونا، فقد تواصل وكيل الوزارة عماد جاسم، مع ياسين هاتفيا للإطمئنان على وضعها الصحي، متمنيا لها الصحة والسلامة والشفاء من اصابتها بالوباء اللعين وفقا […]

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