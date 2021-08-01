2021/08/01 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوق إسرافيل يستقبل عشر مسرحيات وثمانية عروض موازية الموسيقى الشعبية ترحّب بضيوف مهرجان العراق الوطني القادمين من المحافظات بغداد – ياسين ياس (بوق إسرافيل) هو المسرحية التي ستعرض مساء اليوم ضمن فعاليات افتتاح مهرجان العراق الوطني للمسرح ،دورة سامي عبد الحميد، وهي من تأليف وإخراج علي دعيم الذي قال عنها (العمل يتناول الصراع الأزلي بين […]

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