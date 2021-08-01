2021/08/01 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشهل يختلف لجوء الأفراد والجماعات للعشيرة ورابطة الدم للاحتماء بها بدلا من سلطة القضاء والدولة، عن قيام بعض المسؤولين بتوريث المناصب العليا في السلطة لأبنائهم ومحاسيبهم وأقربائهم، او قيام الطبقة السياسية باحتكار المناصب المرموقة كوظائف السلك الدبلوماسي والقضائي وبعض المناصب الرفيعة ذات الدخل العالي جدا في مؤسسات متخصصة تابعة للسلطة؟ قطعا لا يختلف الأمر، بل هو متشابه في الجوهر، ففي جم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشيرة والعائلة على حساب الهوية الوطنية الجامعة - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشيرة والعائلة على حساب الهوية الوطنية الجامعة - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).