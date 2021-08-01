-المناضل- الشبح... - أحمد بيان

2021/08/01 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان المناضلون قليلون، والدليل القاطع هو استمرار معاناة شعبنا.



فلا يمكن، بأي معنى، في ظل حضور نضالي قوي أن نعيش هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية.



كيف يعقل أن تمرر كل المخططات الطبقية للنظام وندعي القوة النضالية؟ صحيح، هناك تضحيات ومعارك متواصلة لأبناء شعبنا وفي كل القطاعات، وخاصة العمالية.



لكنها تضيع ببشاعة في غياب التأطير والتنظيم النضاليين من حجم هذه التضحيات وهذه المعارك.



والأمر أشبه بضياع ......





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