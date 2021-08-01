"رد دولي".. محادثات إسرائيلية أميركية بعد هجوم الناقلة

2021/08/01 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حول الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.

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