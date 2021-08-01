السعودية تعلن البدء بتطبيق إلزامية التحصين

2021/08/01 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الداخلية السعودية البدء بتطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات.وأشارت الوزارة إلى أن "التطبيق سيشمل أيضا المنشآت الحكومية والخاصة وكذلك استخدام وسائل النقل العام في المملكة".وقالت الوزارة في بيان سابق نشرته على "تويتر": "ابتداء من 1 أغسطس 2021..يبدأ سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام".وأضافت: "دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين".ودعت الوزارة إلى "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية".المصدر: RT

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