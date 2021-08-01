الإسلام السياسي: نعم للانتخابات، كلا للديمقراطية

2021/08/01 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام الماضية انشغلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالحدث التونسي، بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد تعطيل البرلمان وحل الحكومة.

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