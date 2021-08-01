وكيـل وزارة الداخليـة لشـؤون الشـرطـة عن جريمة صلاح الدين: لن تمر بلا محاسبة

2021/08/01 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بامر من القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود على راس لجنة تحقيقية عليا لغرض الاطلاع على مجريات الحادث الارهابي الذي تعرض له ابناء ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين على يد عصابات «داعش» الارهابية في مجلس عزاء احد المواطنين.

وكان في استقبال الفريق محمود قائد شرطة المحافظة وعدد من الضباط.

وفور وصوله، تم عقد اجتماع في مقر القيادة لجميع مدراء المديريات والاقسام وكذلك زيارة قسم شرطة يثرب والموقع الذي حصل فيه الاعتداء الاثم في الناحية كما تمت زيارة عوائل الشهداء حيث قدم الوكيل التعازي والمواساة لهم، موكداً ان هذه الجريمة لن تمر سدى وسوف يتم القصاص من فلول الارهابين بسواعد ابطال القوات الامنية.

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