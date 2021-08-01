خليفة فيلبس يحرز ذهبيته الخامسة في طوكيو

2021/08/01 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز السباح الأميركي كايليب دريسل رابع ذهبياته في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه الأحد في السباق الأسرع 50 م حرة محققاً رقماً أولمبياً جديداً.

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