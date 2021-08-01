بيجاسوس وأخواته - حنان محمد السعيد

2021/08/01 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد يقول فولتير: " اذا أردت أن تعلم من الذي يتحكم بحياتك حاول اكتشاف ذلك ببساطة من خلال معرفة الجهة التي لا يسمح لأحد بانتقادها." فمن يا ترى الذي لا يسمح العالم كله بانتقادهم؟ من هؤلاء الذين تسن لهم القوانين التي تجرم ذكرهم، والحديث عن أفعالهم الإجرامية مهما كانت؟ من هؤلاء الذين لا ينصاعون للقوانين الدولية ولأحكام محكمة العدل الدولية دون أن ينالهم أي أذى أو يجرؤ أحد على تنفيذ أي نوع من العقوبات عل ......





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