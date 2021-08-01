2021/08/01 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد وضع المسرحي العراقي المغترب في أميركا النقاط على الحروف وشَخَصَ تشخيصاً ساخراً طبيعة المسرحيات الجادة التي يقدمها المخرجون العراقيون الجُدد.



ويطرح أثني عشرة لازمة من لوازم التجريب في العرض المسرحي كما يعتقدون وهي (1) استخدام الدخان الاصطناعي بدون مبرر (2) عدم استعمال مناظر حقيقية بل مجرد مفردات ديكورية (3) استخدام أشعة ضوئية ملونة بلا تبرير أيضاً.



(4) الممثلون يوجهون خطابهم إلى الجمهور وليس إلى ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرحيات هذه الأيام؟! - سامي عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرحيات هذه الأيام؟! - سامي عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).