الدكتاتورية في المسرح - فاضل خليل

2021/08/01 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_خليل عبر الفضائيات، وفي معرض حديثه عن أهمية الالتزام في الفن، والمسرح على وجه الخصوص، يذكر رئيس فرقة المسرح الفني الحديث الفنان الكبير يوسف العاني حكاية مفادها، ان فرقة المسرح الفني الحديث، ذات الاصول والالتزام، والاهتمام بالجانب التربوي، اضطرت يوما ما، الى معاقبة أحد أعضاءها ـ الذي هو أنا ـ بالفصل من الفرقة بسبب تأخره عن حضور العرض الذي كان يؤدي فيه واحدا من أهم أدوار الرئيسية.



وبعد كل هذه السنين وجدت ......





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