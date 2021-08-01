نصوص 2 - فاروق سلوم

2021/08/01 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم ومضة ٌ من ضميرِ زمانيهي ماظل من سفري في قصيَّ المكان ِوعليها اقيس الكلام َ عليها اقيس المعانيوعليها برغم الزمان العصي..



رهانيليس لي غيرها من بقا يا الزمان النبيل اذ اتأمل فيها كيانيفهي للناس صحوة ُ كلّ ضمير ٍ وبقيا الأمانيوهي مرآةُ روحي ورؤيةُ عقلي َإن بـَعُدَت ْ في رماد السنين وطيف الدخان ِفأني هنا لااعود ُ ارى واني هنا لا اعود اراني*احببت الحصى ولم ا ......





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