2021/08/01 | 08:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاحد، هزتين أرضتين في جنوب غربي قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 آب 2021)، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر هذا اليوم، في جنوب غرب قضاء كلار بمحافظ السليمانية، تم بها".

وأضاف البيان، أن "الهزة الارضية الاولى كانت بقوة (3,1) درجة عند الساعة 2:02:10 بالتوقيت المحلي، وتبعد 16 كم جنوب غرب كلار، فيما كانت الهزة الارضية الثانية بقوة (3.8) درجة عند الساعة 2:41:21 بالتوقيت المحلي وتبعد بمسافة 12كم جنوب غرب كلار".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تسجيل هزتين ارضيتين في هذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: تسجيل هزتين ارضيتين في هذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).