السعودية.. ردود فعل واسعة على تأهل العداء مازن الياسين لنصف نهائي 400 متر

2021/08/01 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل العداء السعودي مازن الياسين إلى نصف نهائي سباق الـ400 في أولمبياد طوكيو، ما أثار ردود فعل واسعة على تويتر

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