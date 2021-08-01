بعد أزمة كورونا.. ارتفاع في صافي الأصول الأجنبية السعودية

2021/08/01 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع صافي الأصول الأجنبية للسعودية 2 بالمئة في يونيو، منتعشا بشكل طفيف من أدنى مستوى لها في أكثر من عقد ، حيث أعطى ارتفاع أسعار النفط دفعة للمملكة.

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