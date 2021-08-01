طارق حرب: البرلمان في عطلة.. لكنها غير معلنة!

2021/08/01 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، عن سبب عدم عقد جلسات مجلس النواب حتى الآن.

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وقال حرب في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (1 آب 2021)، إن "البرلمان بدأ عطلته في الثالث من تموز الماضي وتنتهى في الثالث من أيلول المقبل، أي أن البرلمان الآن في فترة العطلة البرلمانية، لكنها غير معلنة، وبعدها تبدأ السنة الرابعة، وهذه مواعيد دستورية لا يمكن التلاعب بها".

وأضاف، "يستطيع البرلمان أن يعقد جلسات إذا كان هناك طارئ أو إذا طلب رئيس البرلمان ذلك أو عدد من النواب، شريطة أن يكون عقد الجلسات لأمر طارئ فقط، ولا يحق لهم وضع جدول أعمال خلال فترة العطلة التشريعية، وإنما يجري تحديد الدعوة للجلسة أثناء العطلة".

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