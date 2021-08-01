امريكا تسجل أكثر من 101 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/08/01 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 101171 إصابة ‏و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610873.وأعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​​أندرو كومو​​ أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص ​كورونا​​ في 24 ساعة.وأفاد […]

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