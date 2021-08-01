2021/08/01 | 09:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 12 ساعة

المفوضية تحصي عدد التحالفات والاحزاب والافراد المشاركين بالانتخابات

منذ 14 ساعة

الحلبوسي يوجه الوقف السني بالمباشره فوراً في إعادة تأهيل جامع النبي يونس بالموصل

منذ 15 ساعة

الطاقة النيابية: 5 مشاكل تعترض تحسين واقع الكهرباء

منذ 17 ساعة

الكاظمي يؤكد إصرار الحكومة على إنصاف فئة مهمة

منذ 18 ساعة

مفوضية الانتخابات تعلق على التغييرات التي حصلت بمكتب نينوى

منذ 18 ساعة

صالح يبحث مع الكاظمي مجمل الاوضاع في البلاد

منذ 20 ساعة

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ضمان جودة الاتصالات وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

منذ 20 ساعة

بالصور..



رئيس مجلس النواب يجري جولة ميدانية في ساحل الموصل الأيمن

منذ يوم واحد

بارزاني يعلق على مقتل عائلة كردية في تركيا

منذ يوم واحد

رئيس حكومة كوردستان يصدر بياناً في الذكرى الثامنة والثلاثين لحملات إبادة البارزانيين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوّضية الانتخابات تعلن وصول ورقة الاقتراع إلى مرحلة التنفيذ الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوّضية الانتخابات تعلن وصول ورقة الاقتراع إلى مرحلة التنفيذ الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).