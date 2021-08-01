650 ألف طالبة وطالب يؤدون الامتحانات النهائية للثالث المتوسط في العراق

2021/08/01 | 09:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن توجه 650 الف طالبة وطالب في مرحلة الثالث المتوسط ببغداد والمحافظات، لتأدية الامتحانات الوزارية النهائية بدورها الاول للعام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، في تصريح لجريدة “الصباح”، إن “اعداد الطالبات والطلبة الذين سجلتهم الوزارة بلغت 650 الفا، هم ممن شاركوا بامتحانات نصف السنة ومن المسجلين لدى المدارس ومديريات تربية بغداد والمحافظات”، مشيرا الى “وجود توجيه بمراعاة الوضع العام للبلاد في اعداد الاسئلة الامتحانية وجعلها سهلة ومختصرة الاجوبة”.

وأفصح عن “التنسيق مع وزارة الكهرباء التي زودت بمواقع المراكز الامتحانية لاستثنائها من القطع المبرمج خلال الامتحانات التي ستبدأ في السابعة صباحا، كما شكلت خلية مشتركة بين التربية والكهرباء عبر تطبيق (الواتساب)، لسرعة الاستجابة وتنفيذ الاجراءات الاستباقية بهذا الصدد”.

وبين فاروق أنه “تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاجراءات الادارية والوقائية بما يتناسب مع قرارات خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، نافيا “اعتماد كارت التلقيح للمراقبين”، مشددا على “اهمية تطبيق الاجراءات الوقائية خلال مراقبتهم بالقاعات الامتحانية، كما هيأت المراكز الصحية التي يتبعها كل مركز امتحاني، سيارات اسعاف للحالات الطارئة”.

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