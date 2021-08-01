2021/08/01 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / المركز الخبري الوطني شرع الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاحد، بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور في كركوك.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش والحشد يشرعان بعملية أمنية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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