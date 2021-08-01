تصريح جديد من مفوضية الانتخابات حول مجريات الاقتراع

2021/08/01 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، الاحد، أن يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل هو الموعد الحتمي لاجراء الانتخابات، فيما اشارت الى أن ورقة الاقتراع في مرحلة التنفيذ الأخيرة.

وذكرت المفوضية خلال كلمتها الاسبوعية، واطلع عليها NRT عربية، (1 آب 2021)، "تسعى مفوضية الانتخابات سعيا حثيثا للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إذ يؤكد مجلس المفوضين أن يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام".

وأضافت، أنه "ولذا شرعت المفوضية بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص، وهي حاليا في مرحلة الإنجاز الأخيرة، فضلا عن طباعة بوسترات تعريفية للتصويت العام والدليل الإرشادي للتصويت الخاص واللاتي تحتوي على بيانات ورقة الاقتراع المتضمنة جميع المرشحين المصدق على أسمائهم وأرقامهم الانتخابية التسلسلية والشعار أو الصورة الخاصة بهم؛ ليتمكن الناخب بموجبها الاستدلال على اسم مرشحه للانتخابات النيابية ورقمه".

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