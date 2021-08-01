2021/08/01 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البيت الأبيض، السبت، أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تحدث مع الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وأكد له دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس، وطالب بايدن بالعودة إلى المسار الديمقراطي بعد قرارات الرئيس ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يطالب الرئيس التونسي بالعودة السريعة إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يطالب الرئيس التونسي بالعودة السريعة إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).