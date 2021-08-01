عام على الانفجار.. أهالي ضحايا مرفأ بيروت يتظاهرون في

2021/08/01 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الرابع من أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت قتل أكثر من مئتي شخص وألحق دماراً ضخماً في المدينة.وعمّقت المأساة أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية كانت بدأت قبل أشهر.وبعد مرور عام، لا يزال البلد الصغير المنهك ينزف، ولم يحاسب أحد على ما حصل.

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