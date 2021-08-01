الجيش والحشد الشعبي يشرعان بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور في كركوك

2021/08/01 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لقواته مع الجيش لتفتيش وتأمين وادي الكور في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش والشرطةالاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور والمناطق المحيطة به في كركوك".وأضافت أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك".

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