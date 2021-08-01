الساعدي: التخوف من تزوير الانتخابات قائم وهناك مساعي للحد من هذا الخطر

2021/08/01 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مرشح عن تحالف الفتح، جواد رحيم الساعدي، اليوم الاحد، ان التخوف من تزوير الانتخابات قائم، وهناك مساعي للحد من هذا الخطر.وقال الساعدي في حديث لبرنامج “حصاد الايام”، انه “اذا قدمت قوة أمنية من بغداد الى بعض المحافظات يمكن ان تمسك ملف حماية الانتخابات”، مشيرا الى ان “التخوف من التزوير قائم وهناك […]

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