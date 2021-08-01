دعوة للتقديم.. صندوق الاسكان يعلن ارتفاع رأس ماله إلى 4 تريليون دينار وقروض بـ75 مليون دينار

2021/08/01 | 10:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مدير صندوق الإسكان ضياء موجد، الأحد، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيادة رأس مال الصندوق إلى 4 تريليونات دينار، فيما دعا الراغبين بالحصول على القروض الى التقديم بدءاً من اليوم.

وقال مدير الصندوق التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته”يس عراق” إن “حكومة الكاظمي دعمت الصندوق بشكل استثنائي وكبير من جانب، ووجهت بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم وتذليل العقبات التي يواجهونها من جانب آخر”، مشيراً إلى أن “هذا الدعم يدخل ضمن جهود الحكومة في حل أزمة السكن عبر منح قروض من دون فوائد بعيداً عن الروتين”.

وأضاف، أن “هذا الدعم ترجم إلى عدد من الإجراءات، أبرزها تمديد فترة سداد القرض من 10 سنوات إلى 20 سنة مع زيادة مبلغ القرض من 50 إلى 75 مليونا، كما وافق الكاظمي على زيادة رأس مال الصندوق من 1 تريليون إلى 4 تريليونات”، موضحاً أن “هذا المبلغ الضخم سيتم إقراضه بشكل كامل، إذ سيكون بداية قوية لحل أزمة السكن، لا سيما أن قطاع السكن يحرك من 25 قطاعاً”.

وأشار إلى أن “الصندوق يبدأ إطلاق قروضه اليوم الأحد، بحصص مفتوحة وأعداد كبيرة تختلف عن سابقتها، كما أن وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات نازنين محمد وسو وجهت بتسهيل الإجراءات، وأوعزت إلى كل دوائر الوزارة بدعم الصندوق وسرعة المخاطبات، بغية تقديم أفضل الخدمات للمقترضين”، داعيا المواطنين إلى “التقديم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الهاتف أو الحاسبة الشخصية، وعدم اللجوء لمكاتب”.

وأوضح مدير صندوق الإسكان، أن الشروط محددى بـ “منح القروض للبناء أو اضافة بناء ولجميع المواطنين من دون استثناء بشرط الكفيل، أما الموظفون الموطنة رواتبهم فلا يحتاجون الى كفيل”، مبيناً أن “معاملة الاقتراض تتطلب سند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى إجازة بناء أصلية نافذة مع خريطة البناء، بشرط أن لا تقل المساحة عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65 م، فضلاً عن تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له”.

ولفت إلى أن “الصندوق قدم منذ بداية العام الحالي أكثر من 13 ألف قرض بمبالغ تصل إلى 371 ملياراً و802 مليون دينار، لا سيما أن عدد القروض الممنوحة من بداية عمل الصندوق لغاية الآن وصل إلى 146 ألف قرض وبمبلغ يفوق 3 تريليونات و970 مليار دينار”، مشيراً إلى أن “الصندوق يطمح لتوسيع قاعدة الإقراض بشكل أكبر”.

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