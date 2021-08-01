محافظ ذي قار يحيل ملف إعمار الجسر الكونكريتي إلى هيئة النزاهة

2021/08/01 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي،اليوم الأحد،إحالة ملف إعمار جسر ذي قار الكونكريتي إلى النزاهة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظة أن” الخفاجي أحال ملف إعمار جسر ذي قار الكونكريتي الى هيأة نزاهة ذي قار للتحقيق في أسباب فشل صيانة وتأهيل الجسر وتقديم المقصرين للعدالة،مبيناً أنه”تمَّ افتتاح الجسر الكونكريتي منذ شهرين”.وأضاف أن”مشروع تأهيل الجسر الكونكريتي هو من المشاريع الوزارية ،الذي نفذته شركة المعتصم الحكومية”.

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