2021/08/01 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح جديد من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليوناً المركز الخبري الوطني.

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