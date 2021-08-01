القبض على متهم اعترف بسرقة ملايين الدنانير من هذه الجهة

2021/08/01 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية شرطة ذي قار، الاحد، من القاء القبض على متهم بسرقة 102 مليون من عملاء المصارف في امدينة الناصرية.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 آب 2021)، ان "مفارز مكافحة الإجرام في محافظة ذي قار وبالتعاون مع مكافحة إجرام المنصور في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بمتابعة عملاء المصارق وسرقة أموال بقيمة 102 مليون دينار عراقي بحوزتهم".

واضاف البيان، ان "مكافحة إجرام ذي قار تلقت معلومات دقيقة حول محل تواجد أحد المتهمين المطلوبين في منطقة الكرادة خارج في العاصمة بغداد والصادر بحقه حكما غيابيا لارتكابه جرائم سرقة وسلب أموال عملاء المصارف"، لافتا الى "التعاون مع مكافحة المنصور تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته الى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية".

N.A

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