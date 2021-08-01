منطق الإنسان يجب أن يتناسق ويتناسب بالانسجام مع الواقع - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/01 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان سواء كان كاتب أو باحث أو مفكر الالتزام بالصمت تجاه ما يسمعه أو يشاهده من تصريحات وكلام يتناقض مع الواقع الأمني على الساحة العراقية وما يشجعني في الرد والحوار الفسحة من الديمقراطية التي وفرها وسمح بها الدستور العراقي.



تفضل السيد الكاظمي بعد عودته الميمونة والموفقة من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بتصريح يقول فيه (مقاطعة انتخابات اكتوبر المقبل لم تخدم أحداً).



ولكن م ......





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