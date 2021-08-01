فنُّ التعليم … عبقريةُ مُعلّمة - فاطمة ناعوت

2021/08/01 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialهذه الكلماتُ للمعلّمين والمعلّمات بوصفهم رُسلا يحملون رسالات التنوير للنشء، ونَدينُ لهم بالشكر إذْ أخذوا بأيدينا لنفتحَ كوّة النور والعلم حين كنّا صغارًا، ومازالوا يُكملون رسالاتهم النبيلة مع أولادنا.



قصةٌ وصلتني وددتُ مشاركتها معكم لنتعرّف على عبقرية معلّمة فهمت طبيعة رسالتها العظيمة وأتقنت حملها.



في إحدى المدارس، حلّت معلّمةٌ محلَّ أخرى تركت عملها.



شرحتِ المعل ......





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