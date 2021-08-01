الثقافة والهوية( 3من3) - سعيد مضيه

2021/08/01 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه ثقافة الأبوية المستحدثة والتحديث الثقافي..



الهوية المنشودة للأبوية المحدثة او المستحدثة ثقافتها المستمدة من ثقافة الامبريالية وما تحدر من ثقافة الاستبداد، ثقافة السلفية الأولى؛ لم تستقطب الأبوية مثقفين تنويريين، رغم تلقي مثقفيها العلوم في جامعات الغرب .



، "موهبة الإبداع تكون الضحية؛، كما أكد شرابي عام 1991، وأضاف" إذ يسري هذا التأثير على الجامعات والمدارس والمستشفيات ووكالات الحكومة ......





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