النزاهة تضبط مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية في دوائر المثنى

2021/08/01 | 11:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، ضبط مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية تستخدم في فحوصات وتحاليل فيروس كورونا، في دوائر المثنى.وذكرت الهيئة في بيان، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت ثلاث عمليات ضبط لمخالفات في تسجيل عقار وضبط متهم بتسلم الرشوة بالجرم المشهود، فضلاً عن مواد منتهية الصلاحية في أحد المختبرات الأهليـة في محافظة المثنى”.وأشار إلى أن “ملاكات مكتب تحقيق المثنى قامت بضبط الأوليات الخاصة ببيع أحد العقارات العائدة إلى دائرة صحة المحافظة، في دائرة عقارات الدولة وتسجيله باسم شخص غير مالكه الأصلي؛ رغم صدور الموافقات الرسميـة بتمليكه؛ استناداً للقرار (198 لسنة 2011)”.ولفتت إلى أن “الملاكات […]

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