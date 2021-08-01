2021/08/01 | 11:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار لليوم الثالث على التوالي استقراراً في الأسواق المحلية.حيث سجل بيع الدولار، اليوم الاحد ، 148.000 دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار صرف الدلار في الاسواق المحلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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