وسط تدهور الوضع الاقتصادي وانقطاع الكهرباء.. الأسد يعيد تكليف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

2021/08/01 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس الوزراء الحالي، حسين عرنوس، بتشكيل حكومة جديدة، الأحد، وسط تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد واشتداد الانتقادات للحكومة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل وغلاء المعيشة

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