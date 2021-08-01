زعيم المجموعة العسكرية في بورما يعد بإجراء انتخابات في غضون عامين

2021/08/01 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد مين أونغ هلاينغ زعيم المجموعة العسكرية البورمية التي تتولى السلطة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي، إجراء انتخابات “بحلول آب/أغسطس 2023″، في خطاب ألقاه الأحد لمناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب الذي نفذه.… Readmore

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