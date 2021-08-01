آخر شهور الصيف.. تغييرات تطرأ على طقس العراق في شهر آب

2021/08/01 | 11:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت التنبؤات الجوية، الأحد، إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة في العراق خلال شهر آب، وارتفاع معدلات الرطوبة.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي في ايضاح تابعه NRT عربية، (1 آب 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى أن شهر آب يتميز بالأجواء الحارة في معظم المناطق، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية على فترات، وهو آخر شهر من فصل الصيف الشديد بعدها تنخفض درجات الحرارة قليلا".

وأضاف، أن "الأجواء الصيفية الحارة مستمرة، ودرجات الحرارة ستكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من كل عام، وتستمر هذا الأسبوع على حالها ولا توجد موجة حر شديدة كما يشاع لها، كذلك من المتوقع استمرار تواجد السحب طوال الأسبوع الحالي في مناطق مختلفة من البلاد، بسبب نزول كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، مع فرص أمطار واردة على مرتفعات أربيل ودهوك وربما أجزاء من السليمانية، وقد تشمل مناطق أخرى من مدن الشمال"، مشيرا الى أن "فرص بقية مناطق البلاد ستكون ضعيفة عموما".

وأردف، "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة السرعة، وتكون جنوبية غربية في بعض المناطق، لتتحول على فترات إلى جنوبية شرقية على جنوب البصرة خفيفة السرعة، ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية".

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