السعودية تعلن إجراءات جديدة للتعامل مع الموظفين غير الملقحين

2021/08/01 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بيانا لتوضيح كيفية التعامل مع الموظفين غير المحصنين ضد فيروس كورونا، وذلك استكمالا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية التي اشترطت تلقي لقاحات كورونا شرطا لدخول المنشآت الحكومية ومقرات العمل العامة والخاصة.

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