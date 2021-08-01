متسابقان عراقيان يودعان أولمبياد طوكيو بنتائج مخيبة

2021/08/01 | 11:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

ودّع العداء العراقي طه حسين منافسات دورة الألعاب الأولمبية الجارية حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو بعد إحرازه المركز السادس.

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وقال رئيس الوفد المشارك في أولمبياد طويكو هيثم عبد الحميد، في تصريح للوكالة الرسمية، الأحد (1 آب 2021)، إن "الحظ لم يحالف العدّاء طه حسين وحقق المركز السادس من أصل ثمانية متسابقين بزمن مقداره 46 ثانية ليغادر التصفيات مبكراً".وأضاف عبد الحميد، أن "الجذاف محمد رياض غادر هو الآخر المنافسات بعد حصوله على المركز الحادي والعشرين من تسلسل 32".

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