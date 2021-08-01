القضاء يعلق على قضايا التعذيب في السجون

2021/08/01 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، “حالات التعذيب” من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، فيما أشار إلى اتخاذ جراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.وقال مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي نشر في الوكالة الرسمية إن “المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق …

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