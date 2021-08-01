2021/08/01 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، تسجيل هزتين أرضتين في جنوب غرب قضاء كلار بمحافظة السليمانية.وذكر بيان للهيئة أن “مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر هذا اليوم، في جنوب غرب قضاء كلار بمحافظ السليمانية، تم بها”.وأضاف البيان، أن “الهزة الأرضية الاولى كانت بقوة (3,1) درجة عند الساعة 2:02:10 بالتوقيت المحلي، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في السليمانية first appeared on النور نيوز.

ظهرت المقالة تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في السليمانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في السليمانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).