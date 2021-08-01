2021/08/01 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، ضبط مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية تستخدم في فحوصات وتحاليل فيروس كورونا، في دوائر المثنى.وذكرت الهيئة في بيان، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت ثلاث عمليات ضبط لمخالفات في تسجيل عقار وضبط متهم بتسلم الرشوة بالجرم المشهود، فضلاً عن مواد منتهية الصلاحية في أحد المختبرات الأهليـة في محافظة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في المثنى..



النزاهة تضبط مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية first appeared on النور نيوز.

ظهرت المقالة في المثنى..



النزاهة تضبط مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في المثنى.. النزاهة تضبط مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في المثنى.. النزاهة تضبط مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).