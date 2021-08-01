مفوّضيّة الانتخابات: ورقة الاقتراع في مرحلة التنفيذ الأخيرة

2021/08/01 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جددت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، معلنة مطلع شهر آب موعد انطلاق توزيع بطاقات الناخبين البايومترية.وذكرت المفوضية في بيان، انها “تسعى سعيًا حثيثًا للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إذ يؤكّد مجلس المفوّضين […]

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